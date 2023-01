Stiri pe aceeasi tema

- In imagini se vede cum tanara este lovita brusc și cade la pamant, dupa care incearca sa se ridice.Camerele au surprins momentul in care atacatorul se indeparteaza pentru cateva secunde dupa care o femeie apare din spate, o lovește și ea pe tanara și il ajuta pe individ sa caute prin buzunarele victimei. Potrivit…

- Innotatorul roman, Robert Glința, și-a anunțat retragerea la doar 25 de ani: „A venit momentul sa fac un pas inapoi de la inotul competitiv”. In cadrul Campionatelor Mondiale de Inot de la Melbourne, Robert Glința s-a retras inainte de proba de 50 de metri spate dupa ce a acuzat dureri la spate. „A…

- La data de 30 decembrie 2022, ora 03:33, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata prin SNUAU 112, o femeie in varsta de 35 ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, cu privire la faptul ca fiul sau minor – CALDARAR IOAN DUMITRU, in varsta de 15 ani, nu s-a mai intors la adresa de domiciliu, din…

- Politistii din Hunedoara au prins, in urma unor perchezitii, doi barbati, de 31 si 33 de ani, care in luna septembrie ar fi intrat peste o familie din localitatea Pestisul Mare. Au legat de maini si picioare o femeie si pe cei doi nepoti ai acesteia, de 8 si 10 ani, si le-a lipit celor trei banda adeziva…

- Coreea de Sud a adoptat legi pentru renuntarea la metoda sa traditionala de a calcula varsta si adoptarea standardului international, o schimbare care ii va face pe toti cetatenii sai cu un an sau doi mai tineri in documentele oficiale, informeaza News.ro. Coreenii sunt considerati ca au varsta de un…

- O femeie in varsta de 84 de ani din Dej a ramas fara geanta in plina strada, pensionara a fost atacata și jefuita de un tanar de 25 de ani. Momentul savarșirii faptei a fost surprins de doua persoane, o tanara și un tanar, ambii in varsta de 25 de ani, care au intervenit imediat dupa observarea incidentului.„La…

- S-a intamplat noaptea trecuta, atunci cand un tanar politist, incadrat la Sectia 12 Bucuresti, a iesit din tura: polițistul a pierdut incarcatorul pistolului in prima zi de munca! Cum a fost posibil? La predarea armamentului a descoperit ca ii lipseste incarcatorul in care se aflau 15 gloante. Politist…

- La data de 03 noiembrie 2022, la ora 17:30, la sediul Sectiei 7 Politie Rurala Matca s a prezentat o femeie de 42 ani care a sesizat ca fiica sa minora, in varsta de 14 ani, ar fi fost victima infractiunii de viol.Potrivit IPJ Galati, fapta ar fi fost comisa in luna august 2022, la locuinta acestora…