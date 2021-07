O tânără femelă de elefant a murit la o grădină zoologică din Viena O tanara femela de elefant a decedat la gradina zoologica Schoenbrunn din Viena, cu putin inainte de a doua sa aniversare, informeaza DPA. Dupa cum a anuntat gradina zoologica sambata, Kibali a murit brusc de insuficienta cardiaca acuta. "Nu ne vine sa credem ca nu mai este printre noi", a declarat purtatoarea de cuvant a gradinii zoologice, Johanna Bukovsky. "Pentru noi a fost foarte important ca mama ei, Numbi, si apoi si restul turmei, si-au putut lua ramas bun de la pui in pace", a adaugat ea. Cinci elefanti africani au mai ramas acum la fosta gradina zoologica imperiala. Kibali fusese conceputa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

