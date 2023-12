Stiri pe aceeasi tema

- Crima intre membrii familiei, in SUA! Doi frati adolescenti – de 14 si 15 ani – sunt cercetati in Florida, dupa ce sora lor a fost impuscata si a murit. De la ce s-au certat cei trei? De la cine primea mai multe cadouri de Craciun. Fratele de 14 ani si-a impuscat sora de 23 […] The post S-au certat…

- O mama in varsta de 23 de ani din Florida a fost ucisa de fratele ei mai mic in timpul unei dispute in familie privind cadourile de Craciun. Minorul de 14 ani a fost ulterior impușcat de celalalt frate.

- Tanara de 23 de ani a fost impuscata in piept de fratele ei in varsta de doar 14 ani. Langa tanara se afla fiul ei de numai 10 luni, intr-un carucior. Din fericire, bebelușul nu a fost ranit, a declarat biroul serifului din Florida, transmite BBC citat de News.ro.Baiatul de 14 ani a fost apoi impuscat…

- In Baia Mare se afla primul spital din țara care va avea un parc fotovoltaic. Parcul va fi compus din 2.000 de panouri solare și va produce aproximativ 70% din energia electrica pe care o consuma.

- Baiatul in varsta de 15 ani in momentul atacului a fost judecat ca adult si condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de eliberare anticipata de catre un tribunal din comitatul Oakland, relateaza AFP potivit Ziare.com.Adolescentul, acum in varsta de 17 ani, purtand o salopeta portocalie de…

- Un copil a fost dus la spital dupa ce a mancat o ciocolata la un targ de Craciun, in UK. Tatal susține ca dulciurile au fost „amestecate cu droguri”. Ian Godber afirma ca ochii copiilor sai aproape au ieșit din orbite. Iata cum s-a ajuns in aceasta situație, dar și ce a transmis barbatul despre tot…

- Dane Rashford, fratele si agentul fotbalistului englez Marcus Rashford, a fost retinut pe 20 octombrie de politia din Florida pentru un presupus abuz, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Dane, care indeplineste rolul de agent al jucatorului, alaturi de un alt frate al lui Rashford, Dwayne,…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut “cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii, potrivit agerpres.ro. “Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti,…