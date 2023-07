Stiri pe aceeasi tema

- PERICOL… Scene incredibile s-au petrecut in aceasta dupa-amiaza la Oțetoaia, unde un barbat de 52 ani, Ionel Matei, cunoscut de consateni pentru faptul ca are frecvente derapaje, a sustras o mașina lasata in fața unei porți cu cheile in contact și a pornit la plimbare prin sat. Fara permis și neavand…

- NOUTAȚI… RUTIERE… Legea prin care șoferii care se urca bauți la volan și fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, cunoscuta și ca „Legea Anastasia”, denumita astfel in memoria fetiței de patru ani care a fost ucisa, pe 1 iunie, in fața casei, conform mass media din Romania. Polițiști…

- PE FENTA… In urma cu cateva zile, o stire senzationala facea inconjurul redactiilor din Romania, inclusiv a site-urilor locale de stiri: potrivit acelei stiri, un vasluian pe nume Costel Buliga ar fi ajuns singurul detinut din inchisoarea aflata in capitala Groenlandei, Nuuk, dupa ce a fost cercetat…

- O fetița de 13 luni a murit dupa ce mama ei a calcat-o cu mașina din greșeala, in timp ce parca langa casa lor din Arizona, relataza NBC. Femeia a sunat imediat la numarul de urgența 911 sa anunțe ca „și-a lovit copilul de 13 luni cu mașina”, potrivit Biroului șerifului din comitatul Yavapai. Mașina…

- DREPTATE! … Justitia barladeana ne-a aratat ca nu e oarba deloc! Cunoscutul infractor Daniel Catana, din Halaresti, si-a primit pedeapsa pentru faptele savarsite: la sfarsitul lunii ianuarie si-a maltratat familia, desi avea ordin de restrictie. Acum, acesta a primit o sentinta de 1,4 ani inchisoare,…

- VICTORIOȘI… CSM Vaslui a inceput in forța play-off-ul, 8-0 cu Viitorul Vetrișoaia, și e la un singur meci distanța de caștigarea campionatului. In celalalt meci, Comstar Vaslui și Flacara Muntenii de Sus au terminat la egalitate, 1-1. CSM Vaslui a invins cu 8-0 (1-0) Viitorul Vetrișoaia in prima etapa…

- UPDATE: Despre cazul uciderii Elizei C., din Țuțcani, comuna Malușteni, procurorul care conduce ancheta a infirmat ca femeia ar fi fost taiata in patru sau ca are avea gatul taiat! Acesta a precizat ca victima a fost ucisa cu o lovitura de cuțit, care i-a fost infipt in inima cu o precizie milimetrica!…

- Condamnarea a fost decisa zilele trecute, Constantin Bobric, in varsta de 61 de ani, din comuna Stefan cel Mare (Neamț), avand de ispasit 5 ani de detentie, el fiind gasit vinovat si de distrugere prin incendiere. Sentința nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Bacau. Tentativa de…