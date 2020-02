Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție Rurala Baciu, au reușit identificarea și depistarea a 5 persoane care ar fi participat la comiterea unei fapte de inșelaciune prin metoda ,,Accidentul”. Unul dintre…

- LEGEA 192/20019: CONFORM MODIFICARILOR LEGISLATIVE, PERSOANA CONDUSA LA SEDIUL POLIȚIEI ARE URMATOARELE DREPTURI: In conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, norme ce vor intra in vigoare de la sfarșitul…

- La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale a Poliției municipiului Focșani au probat activitatea infracționala a unui tanar de 23 de ani din municipiul Focșani, cercetat intr-un dosar sub aspectul comiterii infracțiunilor de talharie și furt. Fața de acesta…

- Un barbat din comuna Vidra, județul Vrancea, a murit sambata dupa ce a fost injunghiat in spate de fratele sau, relateaza Antena 3.Incidentul s-a produs in locuința comuna a celor doi frați.Cei doi frați s-au luat la cearta dupa ce au consumat alcool. Fratele mai mic, in varsta de 23 de ani, l-a injunghiat…

- Patru conducatori auto, care au fost depistați de politistii nemteni conducind autoturisme desi bausera bine inainte de a urca la volan, s-au ales cu dosare penale de Craciun. “La data de 24 decembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au depistat in trafic un tinar…

- Avand in vedere populatia semnificativa de animale salbatice, precum si numarul de incidente in care aceste animale au fost implicate, in perioada 29-30 noiembrie, presedintele ANSVSA, dr. Robert Viorel Chioveanu, s-a deplasat in judetele Harghita si Covasna, unde, alaturi de reprezentati ai institutilor…

- Tanarul de 33 de ani din județul Vrancea, arestat preventiv pentru ca și-a omorat tatal, a fost gasit mort in arestul Poliției. Surse judiciare spun ca acesta s-a sinucis.Barbatul a fost gasit mort in arestul IPJ Vrancea, iar surse apropiate anchetei susțin ca acesta s-a spanzurat cu un cearșaf…