O tânără de 17 ani, convinsă să se prostitueze. Doi bărbați, reținuți pentru trafic de minori Procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalitații organizate din județul Dambovița au reținut și cer arestarea preventiva a doi barbați pe care ii acuza de trafic de minori. Cei doi ar fi racolat o adolescenta de 17 ani pe care au pus-o sa se prostitueze, obținand de pe urma copilei suma de 7.000 de lei in decurs de trei luni. Cazul a ajuns in atentia autoritatilor judiciare dupa ce fata a fost gasita de catre jandarmi pe marginea drumului national 71 Targoviste – Bucuresti, incercand sa racoleze clienti, iar suspectii o monitorizau dintr-un autoturism parcat la nici 200 de metri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul alegerilor din 2009, Elena Udrea a ajuns la un nou termen de judecata la Curtea de Apel. Elena Udrea a participat la un nou termen de judecata in cazul alegerilor din 2009. Fostul ministru al turismului a facut cateva declarații la Realitatea TV referitoare la implicarea sa in dosar și la…

- Doi barbati au fost retinuti de politisti si apoi arestati sub banuiala de trafic de droguri, in urma a cinci perchezitii domiciliare. "Doi barbati, banuiti de trafic de droguri, au fost retinuti, in urma a 5 perchezitii derulate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Oamenii legii au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare in cazul prinderii unuia dintre faptasi. In cazul celui de-al treilea insa, pentru ca polițiștii nu l-au gasit cand au descins acasa la acesta, parinții s-au angajat ca il vor aduce la secție pana la ora 10. Citeste si: Consul…

- Bataie cu pumni si picioare la o piscina din Bucuresti. Doua grupuri de barbati au provocat un scandal de amploare la piscina unui hotel de lux. Trei israelieni au fost retinuti de Politie in urma conflictului violent, informeaza Observatornews.ro.Citește și: Instanța a admis acordul de recunoaștere…

- Doi barbați, banuiți de trafic de droguri, au fost reținuți, in urma a trei percheziții efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj-Napoca. La data de 24 august a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna…

- Au fost impuse restricții de trafic pe autostrazile A1 Deva -Nadlac și A3 București -Brașov, pentru lucrari. Restricțiile sunt in vigoare pana la ora 20.00 in cazul A1 și pana la 14.00 in cazul...