O tânără a născut în timp ce făcea duș, fără să știe că este însărcinată Dimitty Bonnet a fost in stare de soc atunci cand a simtit subit nevoia sa impinga, in timp ce facea dus. Aceasta a prins capul bebelusului intre picioare. Dimitty alaturi de sotul ei, Jason, nu isi mai doreau copii, deoarece ei considerau ca familia este completa. Cei doi sunt parintii a doi copii: Nate, de 5 ani, si Darci, de 3. Dimitty a avut ciclul menstrual regulat si cu cateva saptamani inainte sa nasca, pe 26 februarie 2022, aceasta a facut un test de sarcina care a iesit negativ. In momentul in care Dimitty se afla la dus, sotul ei Jason se afla in pat, dormind. Dimitty a strigat dupa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

