- O supravietuitoare a Holocaustului si-a exprimat speranta ca pandemia cu noul coronavirus sa aminteasca lumii ca "oamenii sunt oameni" si sa incetineasca raspandirea populismului, relateaza luni Press Association, cu doua zile inainte de implinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare…

- Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim si-a cerut scuze luni pentru "erorile nefericite" dintr-un film care le-a fost aratat liderilor lumii in timpul ceremoniilor de marcare a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, potrivit DPA, anunța AGERPRES.Scurtmetrajul…

- Ministerul rus de Externe acuza UE ca incearca din nou sa ignore rolul crucial al trupelor sovietice in eliberarea lagarului de concentrare si de exterminare de la Auschwitz in urma cu 75 de ani si ca se folosește o dubla masura.

- Peste 200 de supravietuitori ai Holocaustului si delegatii din peste 50 de tari s-au adunat luni pe locul unde a fost lagarul de exterminare de la Auschwitz, in sudul Poloniei (atunci sub ocupatia Germaniei naziste), pentru a marca 75 de ani de la eliberarea sa de catre Armata rosie, catre sfarsitul…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca la 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, mapamondul poate fi considerat solidar in lupta impotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei și intoleranței, subiect care redevine o preocupare, in contextul conflictelor regionale, potrivit…

- Ziua de 27 ianuarie marcheaza eliberarea lagarelor de concentrare naziste si sfarsitul Holocaustului in care 6 milioane de evrei au fost ucisi de catre regimul nazist, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Evreii, sinti, roma si alte grupuri au fost tinte vii ale nazistilor, iar Auschwitz a devenit…

- Premierul Ludovic Orban va participa, luni, la ceremonia oficiala pentru marcarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist, eveniment organizat de autoritatile polone, potrivit unui comunicat de presa. „Premierul Ludovic Orban va participa la ceremonia oficiala pentru marcarea a 75 de ani de la…

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz sunt semne ca antisemitismul este in crestere in unele tari, astfel ca evreii au ajuns sa se teama sa poarte in public kipa ori alte simboluri ale credintei lor, noteaza intr-un interviu acordat agentiei DPA Dina Porat, profesor emerit al Departamentului…