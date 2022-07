Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, la Gherla funcționeaza un punct SMURD al ISU „Avram Iancu” Cluj-Napoca. Locuitorii din Gherla și localitațile invecinate beneficiaza astfel de intervenție rapida, in cazuri medicale, accidente, incendii etc. Dimineața la ora 10, la noul sediu de pe strada Victoriei, in incinta…

- Locuitorii din New Jersey au așteptat la cozi lungi pentru a cumpara marijuana in mod legal, in condițiile in care 13 magazine de marijuana din intregul stat au inceput sa vanda pentru prima data tuturor rezidenților cu varsta de 21 de ani și peste. Locuitorii din New Jersey s-au grabit joi sa cumpere…

- Cei ce locuiesc la blocurile sociale sunt ”toți bagați in aceeași oala”. Suparați pe unii dintre vecini, aceștia spera ca municipalitatea sa intervina. ”Nu mai rezistam cu unii dintre ei. Scapați-ne, domn primar!” au transmis aceștia. Locuitorii din centrul Bistriței, in mare parte romi, au fost ”exilați„…

- Frank James, in varsta de 62 de ani, a fost adus la un tribunal federal din Brooklyn, joi, la puțin mai puțin de 24 de ore dupa ce a fost arestat in East Village din Manhattan. Judecatorii au decis sa-l rețina fara posibilitatea eliberarii pe cauțiune.

- Mai multe persoane au fost impuscate intr-o statie de metrou din New York, a anuntat departamentul de pompieri al orasului, citat de Sky News. Incidentul a avut loc la statia Sunset Park, in Brooklyn. Potrivit primelor informatii, ar exista si dispozitive explozive nedetonate. Departamentul de pompieri…

- Mai multe persoane au fost impușcate și mai multe dispozitive explozive nedetonate au fost gasite intr-o stație de metrou din orașul New York, scrie Reuters. Departamentul de pompieri din New York spune ca a raspuns la un apel de urgența care semnala fum la o stație de metrou și a gasit mai multe victime…

- Mai multe persoane au fost impușcate marți, 12 aprilie, pe peronul unei stații de metrou din Brooklyn, a informat cotidianul american The New York Times.Polițiștii au fost chemați la stația de metrou in jurul orei locale 8.30, o ora de varf, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Poliție.…