Weekend-ul in care are loc deschiderea oficiala a anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii vine cu modificari in programul mijloacelor de transport in comun. In plus, strada Oituz, intre Punctele Cardinale și Piața Maraști, va fi inchisa circulației in zilele de 17, 18 și 19 februarie. Astfel, in programele de circulatie ale unor […] Articolul O strada din zona centrala inchisa și modificari in programul mijloacelor de transport in comun, in weekendul de deschidere Timișoara 2023 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .