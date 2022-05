Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea filatelica "Colectii. Palatul Elisabeta" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Mai mult de jumatate din investitiile imobiliare din Romania (57%) sunt in faza premergatoare constructiei – obtinerea de autorizatii de construire – la o luna de la inceperea razboiului din Ucraina”, potrivit unei analize a platformei Faraagentie.ro. Reprezentantii platformei spun ca exista semne…

- Bilanțul ultimelor doua saptamani pe piața muncii: creștere pe oferta de joburi remote, locurile de munca in afara in scadere fața de perioada anterioara; numarul total de joburi disponibile e cu 19% mai mare comparativ cu aceeași perioada din 2021. Din data de 24 februarie pana in prezent, pe platforma…

- Incepand de ieri, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania, a lansat ediția de primavara a programului „Rabla la ochelarii de vedere”. Anul acesta, valoarea totala a voucherelor pentru inlocuirea unei perechi de ochelari vechi cu unii noi a fost dublata de la 500 lei la 1.000 lei. Cum beneficiezi…

- Chicco Romania si Paralela 45 Turism doneaza articole pentru copiii ucrainieni ajunsi pe teritoriul Romaniei si ii indeamna pe romani sa se alature campaniei de donatii pe care o initiaza si care se deruleaza la nivel national prin reteaua de agentii a turoperatorului si magazinele Chicco. Chicco Romania…

- “Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru Lucrari de intretinere si reparatie a trecerilor la nivel cu calea ferata (8 loturi), care au drept scop inlocuirea elementelor componente cu altele noi de acelasi tip pe o lungime cumulata propusa de minimum 2.560 m liniari de trecere…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR aloca un buget de maximum 4,2 miliarde lei pentru lucrari de intretinere a infrastructurii feroviare, pe o lungime totala de 1.461 de kilometri, iar in acest sens anunta lansarea unei licitatii publice pentru care se pot transmite oferte pana la data de 31 martie…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat raportul aferent saptamanii 24 – 30 ianuarie 2022, cu privire la situatia deceselor asociate infectiei cu SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei. Statisticile arata ca peste 81% din decesele COVID de saptamana trecuta au fost inregistrate la persoane…