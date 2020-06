Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul rusesc StartRocket a anuntat ca lucreaza la o solutie pentru a curata orbita terestra de omniprezentele deseuri spatiale, sub forma unei flotile de sateliti autonomi care elimina in spatiu o spuma polimerica cu proprietati similare panzei de paianjen, in care vor fi prinse aceste deseuri…

- Voicu Ion Valentin, Consilier General ALDE, și-a felicitat colegii pentru lucrarile susținute din construcții. Consiliul General al Municipiului București și Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Imobiliara S.A și Trustul de Cladiri Metropolitane, construiește pe șantierul din B-dul Prelungirea…

- Planul lui Elon Musk, fondator și PDG al companiei Space X, consta in a „Teraforma” planeta roșie prin declanșarea de explozii termonucleare deasupra calotelor polare ale planetei Marte pentru a se evapora dioxidul de carbon inghețat stocat...

- NASA cauta persoane care sa fie dispuse sa-si petreaca 8 luni in izolare intr-un laborator din Rusia in cadrul unui experiment care simuleaza o calatorie prin spatiu spre Marte, transmite miercuri Space.com. Atunci cand oamenii se vor intoarce pe Luna si vor porni spre Marte, vor trebui…

- O capsula cargou robotizata Cygnus s-a desprins luni de Statia Spatiala Internationala (ISS) in cadrul unui experiment in care va fi folosita ca laborator pentru studierea incendiilor in spatiu, transmite marti Space.com. Capsula Cygnus NG-13, care a transportat cateva tone de alimente…

- Aceasta imagine este o prezentare pe calculator a elicopterului autonom ce urmeaza sa fie trimis de NASA pe Marte alaturi de roverul Perseverance, in luna iulie a acestui an. NASA doreste sa verifice daca in atmosfera rarefiata de pe Marte pot zbura obiecte mai grele decat aerul. Daca misiunea va fi…

- Hope, prima sonda interplanetara ce va fi trimisa spre Marte de catre Emiratele Arabe Unite (EAU), este gata pentru lansarea programata in luna iulie, transmite vineri Space.com, citat de Agerpres.