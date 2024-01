Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 28 de ani a fost prinsa bauta și drogata la volan. Șoferița a incercat sa fuga de polițiști și in cele din urma s-a rasturnat cu autoturismul. Citește și: Argeș. Un autotren a intrat intr-un șanț. Zeci de mașini noi, avariate ”In dimineața zilei de 23 ianuarie a.c., in jurul orei 5:00, […]

- O soferita de 28 de ani care ar fi condus sub influenta alcoolului si a drogurilor s-a rasturnat cu masina intr-o intersectie din Arad, marti dimineata, in timp ce era urmarita de politisti pentru ca nu a oprit la semnalele acestora.

- O soferita care ar fi condus sub influenta alcoolului si a drogurilor s-a rasturnat cu masina intr-o intersectie din orasul Arad, marti dimineata, in timp ce era urmarita de politisti pentru ca nu a oprit la semnalele acestora, noteaza Agerpres.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad,…

- "Masina si-a continuat deplasarea cativa kilometri, pana intr-un sens giratoriu din municipiu, unde, dupa ce soferul a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, s-a rasturnat. Conducatorul autoturismului - o femeie de 28 de ani, din Arad - nu a fost ranit, evenimentul fiind soldat exclusiv cu…

- Femeia a fost observata ca circula "haotic" in zona centrala a orasului, iar politistii au pornit in urmarirea acesteia pentru ca nu a oprit la semnale."Masina si-a continuat deplasarea cativa kilometri, pana intr-un sens giratoriu din municipiu, unde, dupa ce soferul a pierdut controlul asupra directiei…

- O femeie de 28 de ani a fost urmarita in trafic in Arad de polițiști pentru ca a condus haotic și nu a oprit la semnalul legal. Șoferița s-a rasturnat cu mașina in sensul giratoriu, iar cand a fost testata s-a dovedit ca era beata și drogata.

- Incident rutier in aceasta dimineata in municipiul Arad. O femeie aflata sub influenta alccolului si subtantelor psihoactive a ignorat semnalele politistilor, si-a continuat drumul si s-a rasturnat cu masina intr-un sens giratoriu. In jurul orei 5, o patrula a observat un autoturism care se deplasa…

- O șoferința a pierdut controlul volanului, a ieșit in afara carosabilului și s-a izbit de un copac. Aceasta a suferit rani ușoare. La data de 11 noiembrie a.c., Poliția orașului Baia de Arama a fost sesizata prin 112 despre faptul ca pe DJ 607, din localitate, s-a produs un accident rutier cu victime.…