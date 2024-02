Pieton lovit de o mașină la Viișoara. Șoferița era băută In cursul serii trecute, 21 februarie, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Viișoara. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 56 de ani, din Ulmi, ar fi fost acroșat de un autoturism in timp ce ar fi traversat strada. In urma impactului, pietonul a ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

