Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Grecia a fost șocata cand a primit, prin poșta o amenda pentru parcare neregulamentara, suma fiind de 6.648.444 euro. Funcționarul de la primaria din Rodos, unde s-a dus șoferița sa vada ce este cu aceasta amenda, i-a spus insa ca este posibil sa fie o greșeala. Inițial, cand a deschis…

- Turcia va relua explorarile controversate de gaze in estul Mediteranei pe 9 august, a anuntat marti seara Ministerul Energiei, cu riscul unor noi tensiuni cu Grecia si Cipru, relateaza AFP."Nava de inspectie turca Abdulhamid Han va incepe o misiune in Mediterana pe 9 august la plecarea din…

- Oana Zavoranu a deschis o clinica alaturi de soțul ei, Alex Ashraf, iar de atunci situația sa financiara s-a imbunatațit considerabil.Cea mai profitabila perioada a fost cea in care exista o cerere uriașa pentru testele COVID-19. Clinica Oanei Zavoranu a inregistrat o cifra de afaceri in valoare…

- Primaria Capitalei a virat Companiei Municipale Iluminat Public ultimele 2 milioane de lei pentru acoperirea datoriei totale de 10 milioane de lei lasata de fostul edil Gabriela Firea, a anuntat primarul general Nicusor Dan."Am reusit in sfarsit sa viram catre Compania Municipala Iluminat…

- Primaria Brașov a organizat o licitație miercuri, 22 iunie, pentru reatribuirea locurilor de parcare de reședința din zona Astra.Cel mai disputat a fost un loc de pe strada Hermann Oberth, in zona semicentrala a Brașovului, care a fost vizat de mai mulți locatari.In final, in competiție…

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni ca Guvernul va aproba, printr-o ordonanta de urgenta, acordarea de vouchere cetatenilor cu nevoi, cu scopul ca acestia sa beneficieze de o masa calda sau pentru a-si procura alimente, precizand ca masura vine in sprijinul a trei milioane de persoane."Prima…

- Unii dintre romanii care au deschis sezonul vacanțelor in Grecia inainte de venirea verii impartașesc deja impresii pe grupurile dedicate calatoriilor in aceasta țara.Este cazul unui roman care a facut un tur al Insulei Thassos și a postat un rezumat al experienței sale pe grupul Forum Thassos…