O singură doză de vaccin poate preveni cancerul de col uterin Un studiu recent, la care au luat parte 133.082 de fete cu varsta intre 15-19 ani, imunizate cu vaccin impotriva HPV, a demonstrat ca o singura doza de vaccin protejeaza la fel de bine ca administrarea mai multor doze. In cadrul acestui studiu, adolescentele au primit o doza de vaccin, doua doze sau trei doze. Cinci ani mai tarziu, riscul de a dezvolta cancer de col era cu peste 30% mai mic in cazul fetelor care au fost vaccinate chiar și cu o singura doza. Programul de vaccinare s-ar putea simplifica Doctorul Ana Rodriguez, de la Universitatea din Texas, autorul studiului, precizeaza ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

