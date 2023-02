Stiri pe aceeasi tema

- O colectionara care vizita targul de arta contemporana de la Miami a rasturnat si a spart din greseala o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari. Din fericire pentru vizitatoare, costul operei de arta a fost acoperit de asigurare. Sculptura albastru stralucitor…

- Incidentul a avut loc in timpul unui eveniment VIP la un targ de arta, unde mai multe galerii și-au prezentat obiectele de arta din colecțiile lor.Statuia, care semana cu un caine facut din baloane, a fost creata de Jeff Koons și a fost una controversata inca de la inceput, mulți fiind de parere ca…

- O sculptura in valoarede 42.000 de dolari a fost distrusa accidental de un colecționar de arta. Din fericire pentru femeie, aceasta a reușit sa scape de plata daunelor. Mai mulți colecționari de arta au asistat ingroziți la momentul in care un colecționar a spart accidental o sculptura de 42.000 de…

- O colectionara care vizita targul de arta contemporana de la Miami, in Statele Unite, a rasturnat si a spart din greseala o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari. Iubitorii de arta din Miami au privit ingroziți momentul in care un colecționar a spart…

- O sculptura din baloane in forma de caine, creata de artistul Jeff Koons, s-a spart dupa ce un colecționar a lovit din greșeala postamentul pe care era expusa creacția, potrivit galeriei de arta din Miami care deținea piesa, potrivit CNN . Bel-Air Fine Art expunea piesa la standul sau de la Art Wynwood,…

- O colectionara care vizita un targ de arta contemporana din Miami, in Statele Unite, a lovit accidental si a spart o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O avarie majora la reteaua electrica din Pakistan a facut ca aproape 220 de milioane de oameni sa ramana fara curent, relateaza cnn.com.Ministerul pakistanez al Energiei a anuntat ca reteaua nationala a picat la ora locala 07.34.“Lucrarile de intretinere a sistemului se desfasoara cu…

- Societatea Hidro Prahova a anunțat oprirea distribuției apei potabile in orasul Sinaia, incepand de astazi, 23 ianuarie 2023, ora 0.00, din cauza condițiilor meteo extreme inregistrate in ultimele 48 de ore.Acestea au provocat un nivel extrem de ridicat de turbiditate in Statiile de tratare…