Liderii PSD, ALDE, Pro Romania, UDMR și cel al minoritaților naționale i-au trimis premierului Ludovic Orban o scrisoare in care ii cer sa stabileasca un cadru de dialog institutionalizat cu partidele din Parlament. Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian vor „intalniri de lucru periodice ale Guvernului cu partidele parlamentare"