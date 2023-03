Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit azi, 10 martie la Scoala nr.30 "Gheorghe Titeica".Primul care a intervenit a fost chiar paznicul scolii. Incendiul LIVE, aici Prima data am luat extinctorul. Toata lumea era in clasa. Nu erau copii acolo. S a facut fum in scoala. Eu nu m am speriat. Lucrez de 9 ani la firma de…

- Situație fara precedent in invațamantul din Dambovița, unde continua protestele parinților care cer rezolvarea situației elevului de clasa a III-a acuzat de agresivitate! Copilul a fost transferat, la cererea parinților, de la Școala ”Coresi” din Targoviște la Școala Valea Voievozilor -Razvad, dupa…

- O situație cel puțin bizara are loc in satul Cursești Deal, din județul Vaslui, acolo unde mai mulți elevi sunt nevoiți sa invețe in casa de praznuire a unui cimitir, dupa ce școala in care invațau cei mici a intrat in reabilitare. In urma unui control, Direcția de Sanatate Publica a dispus de urgența…

- Saptamana aceasta a fost aleasa de cele mai multe școli sa fie „Școala altfel”. Lucru care a declanșat furiile parinților, elevilor și uneori ale profesorilor. Pentru ca pare o forma fara fond, enervanta și fara scop pentru toata lumea. Personal, ii vad rostul, dar in alte forme. In primul rand, mai…

- Ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024 a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit calendarului, in perioada 3-18 mai va avea loc prima etapa in calendarul…

- In fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, oamenii din toata lumea citesc impreuna cu voce tare și iși impartașesc poveștile. Cu ocazia acestei zile PEmil Boc le-a citit copiilor de la Școala „Ioan Bob”.

- „Creștem sanatos, creștem frumos!” – program educațional pentru copiii din Ciugud. Igiena este extrem de importanta pentru starea de sanatate a copiilor. Dupa deschiderea noii gradinițe din Ciugud, lansam un program de igiena și sanatate destinat copiilor și parinților. Astfel, ii invațam pe cei mici…

- Elevii revin la cursuri luni, dupa vacanta de iarna, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Pentru prima data, structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante. Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este…