Stiri pe aceeasi tema

- La Campionatul Mondial de Șah din Uzbekistan o șahista olandeza a fost amendata din cauza ca nu a respectat codul vestimentar, implementat de Federatia Internationala de Sah. Anna-Maja Kazarian (23 de ani) a fost amendata din cauza ca a purtat o pereche de incalțaminte nepotrivita. Anna-Maja Kazarian,…

- Sportiva olandeza Anna-Maja Kazarian a fost amendata cu 100 de euro si i s-a cerut sa treaca de la pantofi sport la pantofi cu toc."Unul dintre arbitri m-a oprit si m-a intrebat daca pot sa-mi schimb pantofii, deoarece erau "pantofi ciudati" si considerati "pantofi sport". Chiar ma doare sa merg in…

- Cristina Neagu (35 de ani) inca nu a jucat pentru Romania la Campionatul Mondial de handbal feminin. Dar spera sa poata juca in partidele din grupa principala. Danemarca și Romania se infrunta de la 21:30 in a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin. E ultimul meci din grupa preliminara.…

- Uzbekistan U17 a produs o surpriza uriașa la Campionatul Mondial, a eliminat-o pe Anglia in optimi, scor 2-1. Anglia U17, campioana Mondiala in 2017, a suferit o eliminare istorica la turneul final din Indonesia. Uzbekistan a scos-o din optimi și va juca in sferturi cu Franța, o alta misiune aparent…

- „Conform Ministerului Muncii, impactul e de 55,6 miliarde de lei, din calculele Ministerului Finanțelor suma e diferita. Am solicitat sa ne clarificam care e suma reala pentru ca e un impact mare pe care trebuie sa ni-l asumam cu date concrete și sa avem sustenabilitate pe aceasta decizie. Vrem sa clarificam…

- Razboiul pornit de Hamas in Israel face tot mai multe victime de la o zi la alta. De curand, o tanara in varsta de 18 ani a facut dezvaluiri cutremuratoare. Adolescenta din Gaza a marturisit ca și-a pierdut aproape toate rudele intr-un raid aerian. A reușit sa iși mai recunoasca mama doar dupa ce purta…

- Cristina Șișcanu a dezvaluit ca ea și Madalin Ionescu aveau in plan sa se mute cu familia din Romania. In urma recentelor evenimente, cei doi s-au razgandit. „Din pacate, nu știu ce ne așteapta”, a transmis vedeta, in mediul online. Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu s-au casatorit in anul 2011. Impreuna…

- ”Toate aceste mari investitii pe care le gestionam la Ministerul Transporturilor sunt din fonduri europene. Nu exista nici macar una care sa aiba alte surse de finantare, decat fondurile europene si sigur, cofinantarea care vine de la bugetul de stat (…) Ca ministru al transporturilor, pot sa va spun…