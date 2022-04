Stiri pe aceeasi tema

- Un roman s-a stins din viața, dupa ce autoturismul lui a intrat intr-un zid. Evenimentul tragic a avut loc in Italia, in jurul orei 23:00 pe drumul provincial din tronsonul dintre Chiaramonte Gulfi și Vittoria din Ragusa.

- Un muncitor roman s-a stins din viața in momentul in care repara un acoperiș. Barbatul s-a prabușit de la 10 metri, in Italia. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Romanul a avut parte de o moarte tragica.

- O romanca, in varsta de 25 de ani, și-a pierdut viața, in urma unui accident rutier. Evenimentul tragic a avut loc in Italia, iar tanara a decedat pe loc, din cauza impactului foarte puternic.

- Un accident rutier a avut loc in Austria, unde o femeie in varsta de 30 de ani, a intrat cu mașina intr-un camion care venea din sens opus. DIn pacate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic și a fost declarata decedata. In momentul de fața autoritațile cauta martori la acest accident teribil.

- Un tanar roman s-a stins din viața, dupa ce un accident grav de motocicleta a avut loc, in Italia. Din pacate, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un roman, in varsta de 53 de ani, care a fost atacat pe strada, s-a stins din viața, in Italia. Evenimentul tragic a avut loc pe strada Rivoli provincia Torino din Italia. Medicii au ajuns cat de repede au putut și l-au transportat la spital, dar din pacate, victima a murit cateva ore mai tarziu.

- O romanca, in varsta de 52 de ani, a ajuns in stare critica la spital și a refuzat tratamentul Covid. Ea s-a stins din viața cateva ore mai tarziu. Femeia se afla intr-o situație foarte grava.

- O familie de romani, din Italia, a fost otravita ieri dupa-amiaza. Din pacate, tatal s-a stins din viața, iar mama și baiatul lor au fost transportați de urgența la spital. Femeia este in continuare in stare grava.