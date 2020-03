Stiri pe aceeasi tema

- Starea pacienților infectați cu Covid-19 este medie in cele mai multe cazuri. Doar doua dintre cele 12 persoane testate pozitiv pana in acest moment sunt in stare grava, fiind internate in Spitalul Republican, la terapie intensiva. Totodata, printre bolnavi se afla și o femeie insarcinata. Informațiile…

- Autoritațile au anunțat sambata seara trei noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 121 cazuri confirmate oficial in Romania:Caz 119 Femeie, 25 ani din Cluj Napoca, intoarsa din Berlin in 11.03Caz 120 Barbat, 46 ani, Satu Mare, intors din Italia in 11.03, aflat in carantina in SMCaz 121…

- Alte patru persoane au fost depistate pozitiv, la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 113 bolnavi: Caz 110 Barbat, 31 ani, Constanța, contact caz 67 si 68 ( senatorul Chitac). Caz 111 Femeie, 53 ani, din Brașov, contact caz 76 ( barbat venit din Boston). Caz…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numarul la nivel național ajungand la 86. Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13.03. Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venita din Italia in 12.03, aflata in carantina, confirmata in 13.03.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 11 martie 2020, la ora 16.00 au fost confirmate inca trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, numarul cazurilor ajungand la nivel național la 35, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre: – Barbat, 55 ani, București, contact…

- Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala, atrage atentia ca romanii de peste hotare care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in tara, mai ales cei din Italia, sa ia in calcul ca s-ar putea ca, in loc sa stea cu cei dragi, sa fie izolati la domiciliu sau…

- In dupa amiaza zilei de ieri, 3 martie 2020, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, de catre o femeie din Zlatna, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in municipiul Alba Iulia, a fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de…

- "O pasagera de 35 ani care a venit din Trentino, la evaluarea din Aeroportul Timisoara a prezentat tuse si tulburari respiratorii. Avionul si spatiul in care s a efectuat triajul au fost dezinfectate", transmit reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis. Femeia a fost pusa intr-un spatiu izolat…