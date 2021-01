Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Constantin, o romanca din Marea Britanie, bolnava de COVID-19, a fost prima pacienta care a primit tratamentul experimental cu interferon beta, potrivit Digi 24. Marea Britanie a inceput un studiu clinic la scara larga a unui nou tratament care ar putea preveni dezvoltarea de forme severe…

- In Marea Britanie a inceput un studiu clinic la scara larga a unui nou tratament care ar putea preveni dezvoltarea de forme severe de COVID-19. Acesta implica inhalarea unei proteine numite interferon beta, pe care organismul o produce atunci cand se confrunta cu o infecție virala.

- Un barbat in varsta de 82 de ani este prima persoana din lume care s-a vaccinat in Marea Britanie cu serul Oxford/AstraZeneca. Varstnicul a devenit prima persoana din lume care a primit acest vaccin, potrivit paginii oficiale de Twitter a Sistemului Național de Sanatate din Anglia. „Sunt atat de incantat…

- Marea Britanie va permite, in cazuri rare, ca o persoana sa fie vaccinata cu doua vaccinuri diferite pentru Covid-19, in pofida lipsei dovezilor legate de gradul de imunitate oferit, transmite Reuters, potrivit news.ro. Indepartandu-se de alte strategii existente la nivel mondial, guvernul…

- Un barbat pe nume William Shakespeare, a doua persoana din Marea Britanie vaccinata anti-COVID. Marea Britanie a inceput astazi campania de vaccinare in masa anti-COVID, iar a doua persoana care a primit serul este William Shakespeare, un batran in varsta de 81 de ani, care locuiește in centrul Angliei…

- Femeia a devenit prima persoana din lume care a primit vaccinul Pfizer impotriva COVID-19, in afara unui studiu clinic, dupa ce vaccinul a primit aprobare de urgenta din partea autoritatilor britanice de reglementare in domeniu. Aceasta a fost vaccinata la spitalul local din Coventry, in centrul Angliei,…

- Toți ochii sunt indreptați marți spre Marea Britanie, acolo unde a inceput oficial campania de vaccinare a populației cu serul Pfizer - Biontech. In prima faza sunt vizate cadrele medicale, angajații din aziluri și batranii de peste 80 de ani.

