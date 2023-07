O româncă are o afacere de success în Australia. Leacurile „bunicii” îi aduc milioane de dolari Corina, o romanca stabilita in Australia, face milioane de dolari prin vanzarea de produse naturiste de igiena personala pentru mamei și copii. Dupa ce s-a stabilit in Australia, romanca in varsta de 39 de ani și-a inființat afacerea pornind de la o idee banala, care ulterior urma sa ii aduca succesul. Tanara a inceput sa vanda produse naturiste de lux pentru ingrijirea pielii mamelor și copiilor, fiind inspirata de mama și de bunica ei care, atunci cand ea era copil, foloseau remedii naturiste pe baza de mușețel și galbenele pentru a se vindeca. Ulterior, cand a devenit și ea mama, a folosit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

