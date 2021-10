Stiri pe aceeasi tema

- O moldoveanca din Israel este acuzata de rude ca a omorat batrana de care ingrijea. Este vorba despre o femeie in varsta de 97 de ani din Hadera. Un purtator de cuvant al poliției israeliene a declarat ca suspecta și-a recunoscut implicarea in incident.

- Purtatorul de cuvant al poliției israeliene a declarat ca moldoveanca, acuzata de omorul batranei de care ingrijea, și-a recunoscut vina. Totodata, avocatul suspectei afirma ca declarațiile acesteia nu coincid cu faptele intamplate, acuzand ancheta de privarea dreptului la aparare.

- O femeie de 53 de ani a fost gasita moarta in casa de soțul ei. Femeia a fost injunghiata, vineri, de fiul acesteia care a fugit de polițiști scrie ziarul local Opinia Timișoarei. Descoperirea a fost facuta de soțul femeii, vineri dupa-masa. Acesta le-a povestit polițiștilor ca a gasit-o intr-o balta…

- Clipe de groaza pentru o romanca care avea grija de o batrana in Italia! Femeia s-a trezit in mijlocul nopții din cauza țipetelor acesteia, iar din graba de a stinge flacarile care ieșeau dintr-o patura electrica care s-a aprins, infirmiera a aruncat cu apa, ștecherul fiind in priza. Din nefericirea…

- O batrana de 79 de ani, care a ajuns la Spitalul Județean din Botoșani cu fractura la picior, a sunat la 112 și i-a spus operatorului ca vrea sa mearga la toaleta, insa niciun cadru medical nu i-a raspuns atunci cand a strigat ca are nevoie de ajutor. Serviciul de urgența a luat legatura cu medicii…

- Un tribunal din Finlanda a condamnat vineri trei adolescenti la pedepse cuprinse intre opt si zece ani de inchisoare pentru ca au torturat si omorat in bataie un fost coleg de clasa, intr-un caz care a ingrozit aceasta tara nordica, relateaza AFP. Crima, care a avut loc in decembrie 2020 si…

- Ancheta in cazul minorei din Neamt, care in urma cu doua seri a injunghiat un barbat de 41 de ani, este in plina desfasurare. Tanara de 16 ani, considerata suspecta, este cercetata in stare de libertate.

- Durere fara margini intr-o familie din Calarași! Averea și-a pus serios amprenta in relația dintre doi frați. Orbit de furie, un barbat in varsta de 47 de ani și-a ucis cu sange rece cumnata pentru a nu mai exista discuții intre el și fratele sau pe seama moștenirilor. Gestul necugetat al acestuia a…