- Dupa ce nu a putut contacta o ruda in varsta de 72 de ani din Cluj-Napoca, care nu mai raspundea la telefon, un membru al familiei a decis sa alerteze autoritațile. Pompierii au fost chemați la locuința respectiva și, cu tristețe, au descoperit ca persoana in cauza a decedat. O femeie a fost gasita…

- Autoritațile publice locale vor fi exceptate de la obligația reducerii cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii, potrivit unei legi care a trecut miercuri de Camera Deputaților, in calitate de for decizional.„Amnistia” a fost introdusa intr-o OUG privind domeniul energetic și instituirea unor…

- Un incident similar celui din Craiova a avut loc ieri in Turnu Magurele, cand un cuplu de adolescenți se plimba pe strada. Un conflict spontan a izbucnit intre tanarul cuplului și doi baieți, in varsta de 14 și 16 ani. In urma altercației, tanarul a fost lovit cu pumnul de catre baiatul de 14 ani, iar…

- O romanca a fost arestata la Milano, Italia, fiind acuzata ca l-a jefuit pe un italian care asista la funeraliile de stat organizate pentru fostul premier Silvio Berlusconi. Inmormantarea lui Silvio Berlusconi tocmai incepuse in Catedrala. In aceleași momente a avut loc și un jaf, relateza presa din…

- Femeia in varsta de 21 de ani a fost arestata de poliție pentru furt din buzunare in timpul funeraliilor de stat ale fostului premier, scrie liberoquotidiano.it. Polițiștilor care supravegheau desfașurarea ceremoniei le-a atras atenția tanara care parea sa-i urmareasca pe trecatori, cautand o victima.Oamenii…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța condamnarea la doi ani inchisoare a unui barbat din Orhei, care a șantajat o femeie din Chișinau cu raspandirea imaginilor ei in ipostaze intime, daca nu-i transfera 3000 lei, scrie Jurnal.md . Individul are varsta…

- Presa italiana a rememorat recent povestea unei romance care intre 2010 și 2017 a comis cel putin 14 jafuri violente in Italia, Franța, Elveția și Austria impreuna cu o banda de infractori. Cunoscuta drept „Calamity Jane”, romanca Alina Elena Stoica a fost cautata ani la rand de polițiști din patru…

- Apa dintr-o portiune a celebrului Canal Grande din Venetia a devenit in mod misterios verde fluorescent duminica, in apropierea Podului Rialto, starnind controverse in orasul-laguna, informeaza DPA, citata de Agerpres.