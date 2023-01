Stiri pe aceeasi tema

- Familia regretatului Adrian Barar, fondatorul popularei formații Cargo, i-a dat in judecata pe membri trupei. Cargo este grupul cu cele mai multe incasari din rock-ul romanesc, o afacere concertistica de sute de mii de euro anual. Fiica muzicianului de legenda a carui dispariție a lasat multa durere…

- Familia lui Fritz Grunbaum, un celebru actor de cabaret austriac ucis intr-un lagar de exterminare nazist in 1941, au intentat mai multe procese in Statele Unite pentru a cere restituirea tablourilor, despre care ei cred ca au fost furate si expuse in doua muzee din Viena, transmite EFE, potrivit Agerpres…

- Esther Nakajjigo, de 25 de ani, conducea prin parcul Național Arches din Utah, SUA, in 2020, impreuna cu soțul ei Ludovic Michaud, vantul a suflat puternic și a desprins o poarta de metal, care a taiat ușa mașinii și a decapitat-o pe Esther, relateaza Mirror . Familia femei decapitate a lansat un proces…

- Ana-Maria Margean a caștigat in mai 2021 emisiunea „Romanii au talent”, sezonul 11. Ea i-a impresionat pe jurați, dar și pe telespectatorii emisiunii cu numarul ei de ventrilocie. Talentul o poarta pe cele mai cunoscute scene, ea a anunțat pe rețelele de socializare la ce cunoscut show internațional…

- Inga și Andrei s-au logodit la Chișinau și s-au intors aparent fericiți in casa Mireasa. Lucrurile nu stateau așa, caci ei au rupt logodna și s-au desparțit chiar in prima noapte in capitala Republicii Moldova. Iata ce are de spus familia concurentei despre intreaga situație.