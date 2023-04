O rețea din Iași a furat tone de carne de pui, înlocuind-o cu apă! Pedeapsa s-a prescris O grupare de 7 ieșeni care a furat de-a lungul timpului mai multe tone de carne de pui de la o societate comerciala au scapat de pedeapsa dupa ce s-au prescris faptele, relateaza Ziarul de Iași. Rețeaua condusa de un contabil, acționa la un depozit de carne de pasare, unde se realiza procesul de fragezire a carnii, prin care aceasta era injectata cu un amestec de apa și condimente in proporție de 20-25%, dupa care carnea era congelata in baxuri a 10 kg. Cei 7 membri ai rețelei au stabilit sa injecteze in plus 2-4% apa, iar cantitatea suplimentara astfel obținuta sa și-o insușeasca. Rulajul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

