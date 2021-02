Stiri pe aceeasi tema

- „Ziua Brancusi” – sarbatoare nationala; la aceasta data, in anul 1876, in localitatea Hobita, s-a nascut Constantin Brancusi, unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii. Ziua nasterii sale este sarbatorita in toata lumea si inscrisa in calendarul cultural universal. Potrivit Legii nr. 305/2015, autoritatile…

- Senatul si Camera Deputatilor se vor reuni, miercuri, în sedinta de plen, pentru constituirea unor comisii parlamentare comune, noteaza Agerpres. Astfel, va fi constituita Comisia pentru statut, care urmeaza sa dezbata cele trei proiecte privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor…

- Parlamentarii care lipsesc nemotivat din plen sau din ședințele comisiilor din care fac parte sunt amendați cu 100 de lei. Aceste sancțiuni ar putea insa sa creasca. Deputații și senatorii au obligația de a participa la toate ședințele dintr-o sesiune parlamentara. In cazul in care un parlamentar lipsește…

- „Am transmis un mesaj prin care ne-am aratat disponibilitatea de a intra intr-o coaliție. Suntem foarte optimiști ca vom ajunge la o soluție, vom avea o coaliție de centru-dreapta nu pentru un an, ci cu potențial de a guverna Romania 4 ani. Am prezentat propunerea USR PLUS de premier in persoana lui…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial, miercuri seara, ca Florin Citu este propunerea PNL pentru postul de prim-ministru. Biroul Politic National al PNL s-a reunit miercuri, de la ora 18.00 in sistem de videoconferinta si a decis prin vot, cu o singura abtinere, sa-l propuna pe actualul ministru…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. Liberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR, potrivit news.ro. Liderul…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura legea pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 407/2006. Actul normativ prevede ca permisul de vanatoare poate fi obtinut dupa sase luni de stagiatura si nu dupa…

- • Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala Premierul Ludovic Orban a declarat ca este analizata posibilitatea redeschiderii pietelor, dar a subliniat ca acest lucru nu va fi posibil decat cu respectarea unor norme de protectie sanitara „foarte stricta”, potrivit Agerpres. „Va spun ca analizam…