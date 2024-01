O provincie din Italia va folosi testele ADN pentru a identifica stăpânii care nu strâng mizeria lăsată de câinii lor pe străzi O provincie italiana apeleaza la testele ADN pentru a combate flagelul mizeruei provocate de caini pe strazi, scrie Reuters.Odata ce o baza de date de inregistrare a ADN-ului cainilor va fi funcționala, agenții de curațenie stradala și oficialii din domeniul sanatații din Bolzano vor putea colecta rahatul abandonat, il vor testa genetic și apoi vor putea depista proprietarii, care vor fi sancționați cu amenzi cuprinse intre 50 și 500 de euro.Orice proprietar care va refuza profilarea ADN a cainelui sau va fi sancționat cu amenzi cuprinse intre 292 și 1.048 de euro.Guvernul provinciei care acopera… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

