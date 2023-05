O proporţie de 61% dintre americani consideră că inteligenţa artificială pune în pericol viitorul umanităţii Mai mult de doua treimi dintre americani sunt ingrijorati de efectele negative ale inteligentei artificiale si 61% cred ca ar putea ameninta civilizatia. De cand chatbotul ChatGPT al OpenAI a devenit aplicatia cu cea mai rapida crestere din toate timpurile, integrarea pe scara larga a AI in viata de zi cu zi a catapultat AI in prim-planul discursului public. ChatGPT a dat startul unei curse a inarmarilor AI, cu grei ai tehnologiei precum Microsoft si Google care lupta pentru a-si depasi reciproc realizarile in acest domeniu. Legislatorii si companiile de inteligenta artificiala sunt, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

