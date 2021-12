Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Slobozia i-a umilit și amenințat pe elevii sai. Aceasta a fost inlaturata de conducere de pe poziția de diriginte al clasei. Profesoara din Slobozia s-a ales cu dosar penal, in urma acestui incident, și este cercetata disciplinar. Profesoara susținea ca fata ar fi leșinat din cauza…

- O profesoara din Slobozia a fost filmata in timp ce iși jignea elevii, chiar in timpul orelor de curs. Se pare ca femeia de la catedra, care ar fi trebuit sa fie alaturi de cei carora le preda matematica, a fost scoasa din minți, dupa ce unei fete I s-a facut rau.

- O profesoara de la Liceul Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia a avut un comportament reprobabil dupa ce unei fete i s-a facut rau in timpul orei, iar colegii elevei au dus-o la cabinetul medical, apoi a fost chemata Ambulanța, relatat publicația locala Obiectiv de Ialomița . Supararea profesoarei,…

- Este ancheta disciplinara intr-o școala din Slobozia. Vizata este o profesoara de limba franceza, acuzata de comportament inadecvat in fața elevilor. Totul a pornit de la o inregistrare audio, in care dascalul iși jignește elevii.

- Procurorii tulceni au inceput urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva in urma incidentului din localitatea Turcoaia, de sambata, in urma caruia un copil a fost impuscat din greseala de un politist care urmarea un sofer fugar si folosise armamentul din dotare pentru prinderea acestuia.…

- O profesoara a ajuns la spital, iar un elev la Poliție dupa ce tanarul ar fi pulverizat spray lacrimogen in clasa, iar cadrul didactic s-a intoxicat. Incidentul a avut loc in acesta dimineața la Liceul cu Program Sportiv din Iași.

- Un profesor de la o scoala din municipiul Husi este acuzat de purtare abuziva si cercetat de politisti dupa ce ar fi lovit un elev in varsta de 14 ani, in incinta unei unitati scolare din municipiul Husi, potrivit Agerpres. "La data de 7 octombrie, ora 10,00, Politia Municipiului Husi fost sesizata…