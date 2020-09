Stiri pe aceeasi tema

- Copii inghesuiți ca sardinele, doar cațiva elevi și profesori cu masca și nimeni care sa se spele pe maini. Așa descrie o profesoara din Marea Britanie prima saptamana de școala, potrivit The Guardian.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, miercuri seara, ca numarul de cazuri in crestere se explica printr-o ”relaxare exagerata”. Tataru afirma ca toate masurile de relaxare luate erau necesare, la fel cum este necesar sa inceapa scoala. ”Va fi o toamna plina, nu o toamna grea, dar o toamna…

- O treime dintre elevii din lume, adica 463 milioane de copii, nu pot sa urmeze nicio forma de invatamant, din cauza ca nu au acces la internet, televiziune sau radio, transmit AFP si dpa, care citeaza un comunicat al UNICEF. ONU estimeaza ca, la nivel mondial, aproape 1,5 miliarde de copii au fost afectati…

- Virgil Musta, doctor la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, propune mai multe masuri pentru inceperea școlii in pandemie, intre care triajul epidemiologic facut zilnic de parinți, cursuri online pentru copii cu alte probleme de sanatate sau 2 metri distanța intre profesori și copii. Medicul infecționist…

- Pelerinajul de la Manastirea Nicula din județul Cluj este cel mai mare pelerinaj al verii și are loc pentru a marca sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Anul aceasta are loc in condiții speciale: credincioșii nu mai au voie sa sarute icoana facatoare de minuni, trebuie sa poarte masca, iar masa tradiționala…

- A sunat clopoțelul pentru elevii din Germania. Primii care au revenit in clase au fost elevii din Mecklenburg – Pomerania Inferioara (nord-est). Acestia vor fi urmati de cei din Hamburg (nord), joi, in timp ce la Berlin si Bradeburg (est), Renania de Nord-Westfalia (vest) si Schleswig-Holstein (nord)…

