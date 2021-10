Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de muzica din Botosani a fost inregistrata in timp ce le spunea elevilor sa vaccinul anti-COVID te transforma in leguma si totul este un experiment al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca este revoltator si ca ea este platita sa predea muzica,…

- „O astfel de abordare, enuntata ca scenariu de ministrul Educatiei, este profund discriminatorie si incalca dreptul fundamental la educatie. Elevii cu varsta de pana la 12 ani nu au optiunea vaccinarii si este evident ca scenariul propus de ministrul Educatiei de scoala in regim online este complet…

- "NU condiționați accesul elevilor la procesul de invațamant in funcție de vaccinare! Cerem guvernului sa renunțe la ideea total greșita, prin care elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. O astfel de abordare, enunțata ca scenariu de…