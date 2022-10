O primarie din județul Gorj va accesa fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru a avea un sistem de supraveghere video in toata localitatea. Este vorba de comuna Balești care numara 7.200 de locuitori, fiind cea mai mare din județ ca populație. A fost elaborat un proiect care vizeaza achiziția de echipamente și dotari in valoare de 380.000 de euro. Proiectul va fi depus pentru obținerea de finanțare prin PNRR, dupa cum a precizat Madalin Ungureanu, primarul din Balești. O componenta a proiectului vizeaza montarea de camere video in toate satele comunei: Balești, Ceauru,…