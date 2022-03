O primărie din Iași refuză la plată o factură imensă pentru că a venit pe e-mail, nu fizic Magistratii au respins obiectiile edililor, obligand primaria la plata restului de bani, plus chestuieli de judecata. O primarie din judet refuza cu incapatanare sa intre in secolul al XXI-lea. A refuzat plata unei facturi de peste 40.000 de lei, pentru ca aceasta fusese trimisa pe e-mail, iar nu printr-o scrisoare recomandata. In fata instantei, reprezentantii primariei au afirmat ca nici nu primisera factura, desi aceasta fusese trimisa pe adresa oficiala de e-mail a institutiei. Pana la urma, factura pierduta a fost gasita de judecatori in dosar, semnata chiar de oficialii comunei. In aprilie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

