O presupusă „cameră de tortură pentru copii” a fost descoperită în orașul Herson Autoritațile ucrainene au descoperit o presupusa „camera de tortura pentru copii” in orașul Herson, a anunțat comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, potrivit Kyiv Independent, transmite blacknews.ro . Lubinets a declarat, conform Sky News, ca incaperea in care forțele ruse ar fi deținut și torturat copii a fost descoperita pe 14 decembrie. Denumita „celula copiilor”, cei aflați in camera au fost supuși la abuzuri psihologice de catre trupele rusești, potrivit marturiilor localnicilor. O presupusa camera de tortura pentru copii a fost descoperita in Herson unde aceștia au… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

