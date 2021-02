Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori de la Scoala Superioara de Economie (HSE) din Rusia sustine ca a descoperit o „predispozitie genetica pentru cazurile severe de COVID-19”, afectiunea provocata de noul coronavirus. Intr-un studiu publicat in revista Frontiers in Immunology, echipa de la HSE a atribuit aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni sa se realizeze un studiu - pana la 15 martie - cu privire la eficienta vaccinurilor rusesti impotriva noilor variante ale noului coronavirus, anunta Kremlinul, potrvit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Citește…

- Vaccinul Sputnik V - cu privire la care Rusia a fost acuzata de lipsa de transparenta - are o eficienta de 91,6% impotriva formelor simptomatice ale covid-19, potrivit unor rezultate publicate marti in revista medicala The Lancet si validate de experti independenti, relateaza AFP.

- "Frumusetea geneticii, este ca poate prezice efectele unui medicament. Ceea ce este cu adevarat interesant la acest studiu, este ca am identificat genele care sunt direct relevante din punct de vedere terapeutic, ceea ce ne poate conduce la tratamente", a spus autorul principal al acestui studiu publicat…

- Cercetatorii au asigurat vineri ca au identificat particularitati genetice care ar putea explica de ce anumiti pacienti fac o forma grava de Covid-19, ceea ce ar putea, potrivit lor, sa directioneze mai bine tratamentele, scrie AFP.

- Rusia propune combinarea vaccinului anti-Covid-19 Sputnik V cu cel dezvoltat de cercetatorii de la AstraZeneva. Sugestia a venit printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare din partea rușilor.