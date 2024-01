O portiune din tavanul unei locuinte, cuprinsa de flacari, in judetul Harghita Pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie nr. 2 Toplita au intervenit pentru stingerea unui incendiu, izbucnit, seara trecuta, in jurul orei 21:00, la o locuinta, din municipiul Toplita, avand drept cauza probabila cosul de fum neprotejat termic fata de materialele combustibile, potrivit ISU Harghita. La sosirea echipajelor de stingere, ardea funinginea din interiorul cosului de fum si circa 2 metri patrati din tavan, cu pericol de propagare la intreaga casa de locuit. "Incendiul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

