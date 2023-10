O porțiune din lotul UMB din A0 va fi gata în acest an. Chinezii vor grăbi punerea în circulație a întregului lot Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a dezvaluit ca zona cea mai nordica a A0 va fi data in circulație in luna noiembrie 2023 și a spus ce se intampla cu restul lotului UMB. In luna noiembrie va fi gata o porțiune din Autostrada A0, segmentul nordic, conform informațiilor prezentate de Cristian Pistol, directorul CNAIR. Este vorba de partea din lotul 2 cuprinsa intre DN1 și Autostrada Soarelui. Restul lotului, care se intinde pana la DN2-Afumați, probabil va fi dat in trafic in 2024, cand chinezii care construiesc lotul 3 vor face legatura de la DN2. Lotul 2 este construit de companiile lui Dorinel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

