- O pictura realizata de fostul premier britanic, Winston Churchill, a fost vanduta pentru 1,84 milioane de dolari la o licitație organizata de Casa Phillips din New York, scrie AFP. El a facut-o...

- O pictura de Winston Churchill, oferita de fostul prim-ministru britanic prietenului sau, armatorul grec Aristotel Onassis, a fost vanduta cu 1,84 milioane de dolari in cadrul unei vanzari organizate miercuri la New York de casa de licitatii Phillips, informeaza AFP. Aceasta pictura in ulei, intitulata…

- Imaginea unui personaj digital cu chipul albastru, realizat din pixeli si insotit de noul certificat de autenticitate in mare voga "NFT" ("non-fongible token"), a fost vanduta joi la New York de casa de licitatii Sotheby's cu suma de 11,7 milioane de dolari, informeaza AFP. Prin prisma pretului…

- O moneda americana de colectie, din aur, a fost vanduta marti pentru 18,9 milioane de dolari cu prilejul unei licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, stabilind un nou record de pret pentru o moneda, informeaza Reuters. Moneda a fost vanduta de designerul si colectionarul de pantofi…

- O pictura a lui Pablo Picasso s-a vandut cu peste 100 de milioane de dolari la o licitatie, in New York. Este vorba despre „Femeie sezand la o fereastra”, din 1932. Dupa aproape 20 de minute de licitatie stransa, pretul a ajuns la 90 de milioane de dolari si, cu taxele si comisioanele adaugate, pretul…