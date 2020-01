Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost grav ranite miercuri pe o strada din centrul orașului Ottawa, in apropiere de Parlamentul Canadei, relateaza eluniversal.com.mx.Poliția canadiana a fost alertata in jurul orei 7:30. In urma incidentului, o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.…

- O persoana si-a pierdut viata in urma unui accident rutier, care a avut loc, miercuri, dupa pranz, intre localitatile timisene Remetea Mare si Bucovat, in care au fost implicate 10 persoane, dintre care patru copii, informeaza Agerpres. „In accident au fost implicate 10 persoane, dintre care patru copii.…

- O persoana a murit dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat violent intr-un TIR. Accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii in care se aflau doi copii mici ar fi adormit.

- Cornel Galeș a murit, dar raman multe semne de intrebare referitoare la circumstanțele in care s-a produs accidentul de langa Valencia (Spania). Fostul soț al Ilenei Ciuculete a fost singurul care a murit, deși in mașina se mai aflau alți doi barbați, iar unul este de negasit. Cine va mosteni…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din județul Argeș, a murit, duminica, la scurt timp dupa ce a votat. Femeii i s-a facut rau chiar in curtea secției de votare din Ștefanești. Deși a fost resuscitata minute in șir, ea n-a mai putut fi salvata.

- Doua femei indoliate s-au dus la o firma de asigurari care a refuzat sa elibereze banii din polița de viața a unui asigurat, dupa ce acesta a murit, cu cadavrul respectivului intr-un sac. Femeile voiau banii pentru a-i organiza funeraliile celui decedat, dar cei de la compania de asigurari „Old Mutual”…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 06:55, pe Șoseaua Borșului din Oradea. Potrivit polițiștilor in accident sunt implicate doua autovehicule. „Un barbat de 44 de ani, din comuna Șimian, județul Bihor, in timp ce conducea o autoutilitara dinspre drumul colector, nu a respectat semnificația…

- O persoana si-a pierdut viata si doua sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate vineri de ploile abundente care s-au abatut asupra Japoniei, la numai doua saptamani de la trecerea devastatoare a taifunului Hagibis, relateaza AFP. O femeie din 40 de ani a fost transportata…