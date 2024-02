Tu știi dacă ai ”sînge rar”? ”Excepționalii”, o persoană dintr-un milion în Europa „Bombay” sau „Vel negativ” nu sunt formatii muzicale, ci grupe rare de sange, chiar ”excepționale”. O persoana dintr-un milion in Europa! Donatori aceștia sunt rari și sunt salvatori. Grupele lor de sange par identice cu cele din grupele A, B si O, genetic sunt insa diferite. ”Singele rar” raspunde diversitatii nevoilor medicale. Dincolo de grupele sangvine A, B, AB si O si de caracterul Rhesus+ sau Rhesus-, exista alti 390 de „markeri” diferiti, denumiti antigeni. Desi sangele pare identic, grupele sangvine prezinta numeroase diferente intre ele, in functie de indivizi si de bagajul lor genetic.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

