- O persoana si-a pierdut viata, iar alte mai mult de zece au fost ranite cand un tren a deraiat luni in apropiere de Viena, informeaza agentia de presa austriaca APA. Doi purtatori de cuvant ai Crucii Rosii, citati de Reuters, au indicat ca doua persoane sunt stare grava. Echipe de interventie se aflau…

- O inregistrare video difuzata sambata de șeful poliției regionale din Kiev , Andriy Nebytov, a declarat ca arata cadavrele a trei barbați civili din districtul Bucha, la nord de Kiev, legați și, in unele cazuri, cu caluș, cu mai multe rani de glonț care, potrivit poliției, indica faptul ca au fost torturați.…

- Constructorul de mașini sport de lux Ferrari va rechema in service 2.222 de automobile in China din cauza unei potențiale defecțiuni la sistemele de franare, a anunțat vineri, intr-un comunicat, autoritatea de reglementare a pieței chineze, scrie Reuters. Incepand din 30 mai, producatorul italian va…

- Forțele ruse au moralul scazut, iar o parte din soldații tineri se confrunta cu sentimente de dezamagire, a spus purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-o conferința de presa, rugat sa evalueze starea de spirit a forțelor ruse. De asemenea, Kirby a mai afirmat ca și comandanții trupelor…

- Primarul orașului New York, Eric Adams, a emis o declarație video pe Twitter marți (12 aprilie) ca raspuns la impușcaturile dintr-un vagon de metrou din New York și a spus: „Nu vom permite newyorkezilor sa fie terorizați, nici macar de catre o singura persoana. NYPD il cauta pe suspectul, aflat in libertate,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a declarat ca uciderea civililor din orașul Bucha a fost „cea mai revoltatoare atrocitate a secolului XXI”. CITEȘTE ȘI – Ministrul de externe al Ucrainei: „Rusia este mai rea decat ISIS” Forțele ucrainene au intrat vineri, 1 aprilie in orașul din apropierea…

- Papa Francisc a evocat miercuri (16 martie) spectrul unui razboi nuclear, in care oricine ar supraviețui din umanitate ar trebui sa o ia de la capat „a doua zi”. Francisc, in varsta de 85 de ani, in discursul sau de la audiența generala saptamanala de la Vatican, a parut sa-i ceara lui Dumnezeu sa…

