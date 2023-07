O persoană a fost rănită după ce o instalație de exhaustare a luat foc (foto) Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața la instalația de exhaustare a unei societați comerciale din localitatea aradeana Șofronea. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și salvare la inalțimi, o autospeciala de prima intervenție și comanda și doua ambulanțe […] Articolul O persoana a fost ranita dupa ce o instalație de exhaustare a luat foc (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

