O persoana a disparut pe plaja in Eforie Nord!

- Polițiștii au fost sesizați joi dimineața ca un barbat amenința ca-și da foc in fața Primariei din Constanța. Era vorba despre proprietarul celor trei azile din Eforie Nord care funcționau fara autorizație, percheziționate tot joi dimineața, potrivit HotNews.La fața locului au fost chemați politistii…

- O persoana a murit seara trecuta la Techirghiol. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost scoasa din apa pe faleza in zona Sanatoriului nou. La fata locului au intervenit salvatorii de la Punctul Temporar de Stingere Techirghiol si SMURD B Tuzla. Victima a fost gasita in stop cardio respirator si au…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni dupa-amiaza, langa o cunoscuta plaja din Eforie Sud. La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Dobrogea. Arde vegetație uscata, pe aproximativ șase hectare. Turiștii au publicat mai multe filmulețe pe rețelele sociale,…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit langa o plaja din Eforie Sud. Arde vegetație uscata, pe aproximativ șase hectare. Turiștii au publicat poze pe rețelele sociale, in care se observa fumul gros in zona Capul Turcului. Potrivit ISU Dobrogea, la fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu…

- O drama a avut loc, luni dimineata, pe o plaja din Mamaia. O persoana a murit inecata in mare, dupa ce a intrat in apa in lipsa salvamarilor. Victima a fost scoasa inconștienta din apa. Salvamarii incep programul la ora 08.00 Persoana in cauza, un barbat in varsta de 70 de ani, ar fi intrat […] The…

- Accident grav, o persoana prinsa sub un utilaj agricol, in localitatea Candești, intervine Garda Voinești cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD și Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de descarcerare. Misiunea este in dinamica.Au ajuns echipajele de intervenție la fața locului. Persoana…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate. Evenimentul rutier a avutr loc la intersectia strazilor Dumitru Marinescu cu Eliberarii.Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. La…