- Marea majoritate a sucevenilor vaccinați impotriva Covid-19 au primit vaccinul Pfizer, pe baza de ARN mesager. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila, a declarat, marți, ca de la inceputul campaniei de vaccinare au primit o doza de vaccin Pfizer 37.130 de ...

- Pe 3 martie, 982 de suceveni au fost vaccinați impotriva noului coronavirus, dintre care 973 cu prima doza și 9 cu doza a II-a. Purtatoarea de cuvint a Direcției de Sanatate Publica, Gabriela Bancila, a comunicat ca 199 de doze au fost administrate la Spitalul Județean. La centrul inființat la Stadionul…

- Suceava: din cauza frigului 7 oameni și-au pierdut viața de la hipotermie Foto: Adriana Tudose / RRA La Suceava frigul din ultima perioada a afectat 11 persoane. Dintre acestea 7 și-au pierdut viața, din cauza hipotermiei. Corespondenta RRA, Mihaela Buculei a consemnat declarația purtatoarei…

- Targul saptamanal de autoturisme „Obor" din municipiul Radauți se redeschide duminica, 21 februarie, cu avizul Direcției de Sanatate Publica Suceava, in condițiile in care a fost inchis cateva luni, inca de la finele anului trecut, ca masura de precauție pentru prevenirea ...

- Pe 16 februarie, 1.303 suceveni au fost vaccinați impotriva noului coronavirus. Dintre ei, 280 au primit prima doza de vaccin Moderna, 143 prima doza de AstraZeneca, iar 880 doza a II-a de vaccin Pfizer BioNtech. Purtatoarea de cuvant a Direcției de Sanatate Publica, Gabriela Bancila, a comunicat ca…

- Centrele de vaccinare anti-Covid existente la aceasta data in județul Suceava au capacitatea de a imuniza zilnic 600 de persoane, a declarat purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila. In primele doua zile din acest an nu a fost atinsa capacitatea maxima: in 4 ...

- Prima zi de vaccinare impotriva Covid-19 din acest an a insemnat imunizarea a 475 de angajați din sistemul sanitar din județul Suceava. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila, a declarat ca in data de 4 ianuarie a.c., in cadrul fazei I de vaccinare ...