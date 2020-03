Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump ca SUA și China trebuie sa coopereze pentru a opri Covid-19, in situația in care America ar putea deveni urmatorul epicentru al pandemiei de coronavirus, informeaza The Independent . Xi a adaugat ca țara sa este dispusa sa ofere…

- Washington. Când presedintele Trump a ajuns pe podiumul din sala de conferinte de la Casa Alba, saptamâna trecuta, remarcile pe care le pregatise includeau o referire la "corona virus". Dar fotografia de detaliu a aratat ca dl Trump s-a folosit de una din scurtaturile sale caracteristice…

- Departamentul de Stat american l-a convocat vineri pe ambasadorul chinez in Statele Unite pentru a protesta impotriva comentariilor unui purtator de cuvant al Ministerului de Externe chinez care a spus ca armata americana s-ar putea sa fi adus coronavirusul in Wuhan, informeaza Reuters.Citește…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a sugerat joi ca armata americana ar fi putut aduce coronavirusul in orasul chinez Wuhan, care a fost cel mai puternic lovit de boala, amplificand razboiul declaratiilor cu Washingtonul, relateaza Reuters. China a fost extrem de deranjata de…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a sugerat joi ca armata americana ar fi putut aduce coronavirusul in orasul chinez Wuhan, care a fost cel mai puternic lovit de boala, amplificand razboiul declaratiilor cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.China a…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters. Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters.Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomati…

- Construcția gazoductului Nord Stream 2 va fi finalizata, în pofida sancțiunilor impuse proiectului de catre Statele Unite, a informat Mediafax, citand agenția rusa de presa TASS.„În ciuda presiunilor constante, Nord Stream 2 va fi finalizat. Pentru europeni, beneficiile acestei…