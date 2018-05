Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare a fost condamnat astazi de magistratii Tribunalului Constanta la sase ani si jumatate de inchisoare cu executare intr un dosar in care este acuzat de patru infractiuni de abuz in serviciu. Decizia instantei nu este definitiva. Surprinzator sau nu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, temperatura aerului va fi in crestere, de la medii ale maximelor regionale de 19...20 de grade in prima zi a intervalului, pana la medii in jurul a 23 de grade in data…

- Meteorologii au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea implicit si la Constanta in prima zi a intervalului vremea va fi calda, cu o medie regionala a valorilor maxime de 25...26 de grade, apoi se va inregistra o scadere a acestora spre medii de 22 de grade…

- Saptamana aceasta a fost una de foc pentru sute de elevi constanteni calificati la fazele nationale ale diferitelor olimpiade, foarte multe gazduite anul acesta si de Constanta.Saptamana aceasta a fost una de foc pentru sute de elevi constanteni calificati la fazele nationale ale diferitelor olimpiade,…

- Handbalistii de la SCM Poli au efectuat joi primul antrenament la Constanta, locul unde in weekend va avea loc turneul Final 4 al Cupei Romaniei. Violetii intalnesc, sambata ,de la 12.30 Minaur Baia Mare, iar in cealalta partida, Dobrogea Sud evolueaza impotriva Stelei. Duminica, invingatoarele joaca…

- Una dintre cele mai mari biserici din oras a fost luata cu asalt de peste o mie de constanteni. Motivul: conferinta parintelui prof. univ. dr. Constantin Valer Necula asteptata de multi ani la Constanta.O buna parte din cei care nu au mai avut loc in biserica au preferat sa o vizioneze pe ecrane special…

- Un fenomen extrem de rar s-a înregistrat, noaptea trecuta, în județul nostru. A tunat și a fulgerat în timp ce ningea. Meteorologii spun ca de vina ar fi o masa de aer foarte rece care a schimbat rapid temperatura iar atmosfera s-a încarcat electric. CONSTANȚA. Lista drumurilor…