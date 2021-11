Stiri pe aceeasi tema

- O problema de rețea cu Google Cloud a dus la caderea mai multor site-uri web. Printre acestea se numara Spotify, Snapchat, Discord, Etsy, Home Depot și multe altele. Problemele au inceput dupa ora 12:00 ET și afecteaza utilizatorii din intreaga lume. O intrerupere masiva a serviciului Google…

- Problemele de aprovizionare de la nivel global duc și in Romania la intarzieri in livrarea unor marfuri din Asia și pot chiar aduce unele scumpiri. E vorba mai ales de produse nealimentare fabricate in China sau in alte țari ale Asiei, cunoscute pentru costurile de producție mici.

- Raport PwC Peste 60% dintre directorii generali și de tehnologie de la nivel global anticipeaza o creștere a criminalitații cibernetice in 2022, in fruntea listei țintelor pentru atacuri aflandu-se rețelele mobile, Internet of Things (IoT) și serviciile cloud, potrivit sondajului PwC ”Digital Trust…

- Ericsson Mobility Report Numarul abonamentelor noi de servicii 5G l-a depașit, la nivel global, pe cel al abonamentelor 4G In cel de-al doilea trimestru al anului 2021, creșterea numarului de abonamente pentru servicii 5G a depașit-o, la nivel global, pe cea a abonamentelor 4G, arata datele din Ericsson…